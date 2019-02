Ladri alla stazione ecologica: vigilantes danno l'allarme e sventano il furto

Li hanno bloccati mentre stavano per risalire su un furgone, dopo essere fuggiti alla chetichella da un cancelletto laterale. Tentato furto all'isola ecologica di via Stradelli Guelfi, dove in tre sono stati denunciati dalla Polizia. A chiamare gli agenti, ieri intorno alle 15:40, sono stati alcuni addetti alla vigilanza. Nei guai sono finiti tre cittadini bosniaci di 23, 24 e 29 anni. Non chiaro l'obiettivo dei giovani, ma non è a prima volta che i centri di smaltimento Hera vengono presi di mira.