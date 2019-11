Monghidoro: torna operativa la stazione Forestale dei Carabinieri

Da martedì 12 novembre torna operativa la stazione Forestale dei Carabinieri a Monghidoro. Ad annunciarlo è il sindaco Barbara Panazacchi, che attraverso un post sui sociale spiega: "In un territorio come quello montano è molto importante poter contare sul presidio del gruppo Forestale e ringrazio il Comandante dei Carabinieri forestali Emilia-Romagna, Colonnello Pierangelo Baratta, per aver tenuto in considerazione le nostre istanze in tal senso".

L'apertura al pubblico della stazione sarà sempre lo stesso: il giovedì mattina, e per qualsiasi emergenza o segnalazione, la cittadinanza puà contattare l'ufficio al numero 051-6554440.

Per urgenze, nel caso non siano raggiungibili i numeri suindicati, potete contattare il 1515 o il 112.