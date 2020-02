Stazione, tre borseggiatori bloccati sui binari: due finiscono alla Dozza

Sono stati arrestati dalla Polfer in borghese due cittadini tunisini, responsabili di un furto a un viaggiatore. La vittima, un uomo di Parma, nella giornata di martedì, stava salendo su un treno in partenza per Piacenza e ha notato i due stranieri avvicinarsi ai viaggiatori in coda per salire sul convoglio, e mentre il primo ha ostacolato la salita dei viaggiatori, il secondo da dietro ha prelevato il portafogli dalla tasca posteriore nascondendolo nella propria borsa.

I due, entrambi con precedenti di Polizia per reati specifici, hanno poi tentato di allontanarsi dalla stazione, ma sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti in borghese, accompagnati in ufficio e arrestati. Uno dei due ladri è stato anche denunciato per ricettazione, perché trovato in possesso di una carta di soggiorno intestata ad un cittadino ecuadoriano, un telefono cellulare rubato e un libretto postale elettronico intestato ad una donna di Novara.

Processati per direttissima sono stati condannati con rito abbreviato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, 620 euro di multa, e condotti alla Dozza.

Sempre martedì, la Polfer ha denunciato un cittadino nigeriano per tentato furto e ricettazione. Una viaggiatrice, seduta all’interno della sala d’attesa, aveva visto lo straniero infilare una mano nella sua borsa, così si è recata negli uffici della Polizia Ferroviaria e ha

sporto denuncia. All’interno dello zaino dello straniero, infatti, è stato trovato un passaporto di un cittadino gambiano, il suo numero telefonico e altri documenti. Il gambiano è stato subito contattato ed ha raggiunto l’Ufficio di Polizia dove ha sporto denuncia di furto, permettendo così anche l’attribuzione a carico del nigeriano del reato di ricettazione.