Stazione: fotografo derubato dell'attrezzatura, bottino ingente

Derubato di tutta l'attrezzatura fotografica alla stazione di Bologna. E' accaduto venerdì sul treno Frecciarossa fermo alla stazione centrale. A segnalare il furto a Bologna Today, la vittima, il fotografo professionista Giuseppe Maffia che vive a Roma e si trovava a Reggio Emilia per lavoro, alla partita di Europa League Atalanta contro Borussia Dortmund.

Stava tornando a casa sul treno Frecciarossa 1000 9531, partito da Bologna alle 8.53 dal binario 18, per Roma Termini: "Alla stazione di Bologna sono stato derubato di tutta la mia attrezzatura fotografica contenuta in un trolley nero di plastica rigida di tipo militare" racconta "un passeggero che viaggiava nella mia carrozza, probabilmente ladro abitudinario della tratta Reggio Emilia-Bologna, mi ha sottratto il trolley fuggendo via durante le fasi concitate di salita e discesa del treno". Bottino: tre obiettivi, due macchine fotografiche, due teleconverter.

Maffia ha cercato di raggiungerlo, ma il ladro "aveva già pronta la via di fuga tramite le scale che si trovavano in perfetta coincidenza con la porta di uscita del treno. L'uomo aveva il viso scoperto e nell'atto di fuggire via ha travolto una ragazza in salita a Bologna che ora figura come testimone nelle indagini".

La polizia ferroviaria ha acquisito tutte le immagini sia della stazione di Bologna centrale che della carrozza del treno. Infine l'appello: "Al fine di rendere più semplice questa identificazione, qualcuno in stazione ha potuto vedere questa persona sospetta fuggire con il mio trolley. Purtroppo senza l'attrezzatura sono praticamente diventato forzatamente disoccupato", conclude. Per segnalazioni scrivere a bolognatoday@citynews.it.