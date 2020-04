Stazione: aggredisce i poliziotti poi la fuga sui binari, bloccato dalla Polfer

Oltre 2.000 persone identificate, 11 i denunciati e 10 sanzioni. Sono i risultati dei controlli della settimana scorsa dai 730 operatori di Polizia Ferroviaria, sia in uniforme che in abiti civili, anche in merito alle regole di contrasto al coronavirus nelle stazioni e a bordo dei treni.

Gli Agenti del Settore Operativo di Bologna Centrale hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino nigeriano, il quale ha cercato di sottrarsi all’identificazione aggredendo gli agenti. Lo straniero si è dato alla fuga correndo attraverso i binari della stazione, provocando il blocco della circolazione ferroviaria. Una volta raggiunto e immobilizzato, è stato denunciato anche per il reato di interruzione di pubblico servizio;

Un cittadino marocchino, che si è rifiutato di pagare la somma dovuta a un tassista per la corsa effettuata da

Pian del Voglio alla Stazione Centrale di Bologna è stato denunciato. "Secondo l’interpretazione dello straniero il pagamento avrebbe dovuto effettuarlo la Polizia Stradale che gli aveva sequestrato il mezzo con il quale viaggiava", si legge nella nota Polfer.



Sempre nella stazione di Bologna, gli uomini della Polizia Ferroviaria hanno denunciato a piede libero un cittadino tedesco per resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Altre due denunce sono state effettuate dal personale dei posti di Polizia Ferroviaria di Porretta Terme e Modena i quali hanno denunciato, rispettivamente, un cittadino italiano per rifiuto di generalità ed un cittadino marocchino, inottemperante all’ordine di espulsione.