Arresto in stazione, sudorazione e dolori addominali: così è stato scoperto un "ovulatore" 26enne

La Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione di Bologna Centrale hanno arrestato di un cittadino nigeriano, di 26 anni, per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. Il giovane, sceso da un treno in arrivo da Firenze, alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi velocemente dall'area della stazione. E' stato quindi fermato e accompagnato presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria per accertamenti.

L'atteggiamento del ragazzo ha però insospettito i poliziotti. Visto il nervosismo, la sudorazione e i dolori addominali, hanno deciso di condurlo in ospedale per effettuare un esame radiologico, che ha dato esito positivo. La radiografia ha rilevato 13 ovuli termosaldati nello stomaco, 8 contenenti circa 90 grammi di cocaina e 5 contenenti circa 55 grammi di eroina. Dimesso dall’ospedale è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.