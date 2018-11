Stazione: controlli straordinari viaggiatori, 40 agenti in campo

Nell'ambito dell'operazione "Stazioni Sicure", ieri il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna è stato impegnato in una operazione di controllo straordinario a viaggiatori, a bagagli ed ai relativi

depositi.

40 agenti di Polizia ferroviaria, sia in uniforme che in abiti civili, muniti di metal detector, affiancati da Unità Cinofile antiesplosivo.

hanno controllato 206 persone e diversi bagagli. Una persona è stata denunciata per minacce ad un capo treno.

