Fermato in stazione con oltre un etto di 'Shaboo', 42enne in manette

La squadra mobile di Bologna ha arrestato nei giorni scorsi un 42enne, trovato in possesso di oltre un etto di una potente metanfetamina, assieme a 350 Euro, in contanti.



Le manette sono scattate alla stazione ferroviaria dove l'uomo, cittadino filippino, era appena arrivato proveniente da Modena. Addosso gli agenti hanno rinvenuto la sostanza, nota per i suoi effetti eccitanti e in grado di non far sentire appetito e soprattutto la fatica fisica per un periodo prolungato, ma anche da pesanti effetti a luingo termine.

Nota come 'Shaboo' nello Stato delle Filippine, la sostanza è stata sequestrata. L'arrestato, le cui iniziali sono J.M.C., avrebbe fatto alcune ammissioni dettagliando le modalità di acquisto e di rivendita: la partita sarebbe costata circa €350 al grammo e avrebbe dovuto essere rivenduta per €50 per ogni bustina, circa un decimo di grammo. Nel complesso la partita avrebbe potuto fruttare, se rivenduta, circa 50mila Euro.



L'indagine della squadra mobile è scattata dopo avere raccolto e classificato diverse notizie riguardanti i passaggi del presunto pusher filippino, indicato come fornitore di grosse quantità destinate alle piazze di Modena e Bologna.