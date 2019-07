Controlli Polizia Ferroviaria: pioggia di Daspo in zona stazione

258 persone, dei quali 55 stranieri. Questi i numeri dei controlli "allargati" della Polizia Ferroviaria di Bologna che ha ieri denunciato in stato di libertà di un giovane, che a bordo di un treno regionale ha rifiutato di fornire le generalità al capotreno, minacciandolo, e a due sanzioni per la violazione del codice della strada.

Durante la giornata sono state anche segnalate all’Autorità Amministrativa cinque persone trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, e ad una di queste è stata anche sequestrata una siringa contenente 4 gr. di eroina. Per tre di costoro, non residenti, è stato avviato il procedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Bologna, mentre per tutti e cinque, oltre la segnalazione, è scattato anche il Daspo urbano.

I controlli, in particolare, sono scaturiti a seguito della presenza in Via ‘De Carracci, di persone che fanno uso di sostanza

stupefacente, e che stazionano abitualmente sulle scale di accesso al sottopassaggio dello scalo Alta Velocità.

I Carabinieri, dopo la segnalazione di alcuni addetti, ha sequestrato 140 grammi cocaina rinvenuta lungo i binari ad Anzola Emilia.