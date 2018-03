Via De' Carracci: ritrovato senza vita in area stazione, i passanti danno l'allarme

Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme nel primo pomeriggio di oggi: il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in via dei Carracci nelle pertinenze della stazione dei treni ad Alta velocità.



Sul posto a tua mente per gli accertamenti e le indagini sono presenti il PM di turno Michela guidi la polizia di stato e quella ferroviaria. Sulla base dei primi accertamenti il corpo del defiunto sarebbe quello di un cittadino italiano di 62 anni, a quanto pare senza fissa dimora.



Il cadavere dell'uomo è stato trovato a poca distanza dalla recinzione che delimita l'area ferroviaria, dietro a un cancello. Sempre Stando ai primi accertamenti non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo, ma proseguono ulteriori indagini anche con l'aiuto del medico legale per capire l'esatta dinamica dei fatti.