Si affaccia e cade dalla finestra dell'hotel: 41enne muore sul colpo

Un uomo è morto in seguito alle ferite riportate dopo essere volato giù da una finestra di un hotel in zona stazione. E' successo nella notte tra sabato e domenica. Sul posto, chiamati da alcuni passanti che hanno assistito al fatto, sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia.

Per l'uomo, 41enne cittadino italiano, però non c'era già più nulla da fare. Sono in corso accertamenti per capire le circostanze dell'accaduto, ma sembra probabile che si sia trattato di un gesto volontario.