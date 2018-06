Rissa in stazione: feriti con armi da taglio, in tre in ospedale

Tre uomini di 47, 37 e 35 anni sono stati denunciati dalla Polizia ferroviaria, per rissa e lesioni. I fatti si sono svolti nella notte tra sabato e domenica. A darne notizia Il Resto del Carlino. Tutto è cominciato quando alcuni passanti hanno avvisato la Polfer di un violento litigio, sfociato nel sangue.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 47enne e il 37enne, entrambi cittadini marocchini, con vistosi e profondi taglio su veria parti del corpo. Secondo la testimonianza di questi ultimi, a provocare loro le ferite sarebbe stato un loro connazionale, raggiunto e riconosciuto come un 35enne, fermato a poca distanza dal luogo dell'intervento. Tutti i protagonisti della vicenda sono poi stati trasportati all'ospedale Maggiore per le cure del caso. A scatenare la furiosa lite, culminata nel ferimento delle vittime con armi da taglio -un coltello o un coccio di bottiglia- sarebbero stati motivi legati al piccolo spaccio in strada.