Lite per la coda anticovid, tassista aggredito da un cliente

Un tassista ieri sera è rimasto ferito al termine di una colluttazione scoppiata nel piazzale della stazione ferroviaria ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia ferroviaria che è intervenuta sul posto, sembra che la lite sia originata per un mancato rispetto della distanza di sicurezza anti-covid nella coda di attesa per il servizio taxi, tra due persone in coda. Il tassista si sarebbe frapposto e nella baruffa avrebbe rimediato alcuni traumi. Sul posto anche il 118, che ha soccorso il conducente.



