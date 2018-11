Tornelli alla stazione? C'è lo scoglio Soprintendenza

La strada per rendere più sicura la strazione di Bologna con l'installazione dei tornelli potrebbe essere ancora lunga. Dopo l'ok di Comune e Regione, arrivato nelle ultime settimane, c'è da sentire la Soprintendenza.

Sarà il prefetto di Bologna, Patrizia Impresa, in quanto capofila del tavolo di lavoro sul progetto, a coinvolgere l'ente, una volta che dal progetto di massima elaborato fin qui si sarà passato ad uno stadio più particolareggiato, con la definizione esatta dei 'gate' automatizzati e quelli presidiati dal personale. La Soprintendenza quindi potrebbe dare il proprio ok ma anche individuare prescrizioni vincolanti per la sua realizzabilità. Del resto, il fatto che quella di Bologna sia l'unica grande stazione di fermata e non di testa sottoposta a 'chiusura' con i tornelli rende gia' di per sè l'operazione non poco complessa. (dire)