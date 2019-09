Stazione, giovane sui binari: il macchinista frena, salvo per miracolo

E' salvo il giovane italiano che oggi 2 settembre, poco prima delle 18.30 si sarebbe lanciato, o sarebbe caduto, sui binari della Stazione Centrale di Bologna mentre stava arrivando un treno.

Dalle quanto si apprende, non è stato urtato dal treno in transito, visto che il macchinista è riuscito a frenare in tempo, ma cadendo si sarebbe ferito, riportando contunsioni e un trauma al capo, non gravi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzi in ospedale. In Stazione stanno operando gli agenti della Polfer che procederanno alla visione delle telecamere di sorveglianza. Disagi in Stazione per i molti i treni in ritardo.

Notizia in aggiornamento