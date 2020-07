Stazione, 56enne trovato morto in via Carracci: probabile overdose

Sono ancora in corso gli accertamenti sul cadavere di un uomo di 56 anni, trovato morto nella serata del 6 luglio in via Carracci. E' stato rinvenuto su una scala che conduce al sottopassaggio della stazione centrale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Ferroviaria e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Da quanti si apprende, sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza. Si ipotizza quindi la morte per overdose da stupefacenti.

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Polizia sta prendendo visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per accertare i fatti ed escludere l'eventuale coinvolgimento di altre persone.