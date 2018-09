Scomparsa Stefania Iovine, il ricordo del consiglio comunale

Il consigliere comunale Roberto Fattori è intervenuto questa mattina in apertura del consiglio comunale per dedicare unb ricordo a Stefania Iovine, consigliera di quartiere 44enne prematuramente scomparsa il 14 agosto scorso.

"Poco dopo essere stata eletta, nel settembre di due anni fa, ha saputo di essere malata scandisce Fattori- ma non ha mai voluto che questo interferisse in alcun modo con la sua attività di consigliera".

"Nella primavera di quest’anno -prosegue il consigliere- la malattia si è aggravata (“è avanzata con la velocità di un puma…” diceva lei) ma Stefania ha continuato normalmente la sua attività fino alla pausa estiva, come se avesso comunque voluto portare a termine il lavoro che aveva iniziato. Stefania non ha mai disperato, cioè non ha mai perso la speranza: ha sempre vissuto pensando al futuro (della sua famiglie, dei suoi amici, della sua città), anche se era consapevole che in quel futuro probabilmente lei non ci sarebbe stata. Sostenuta da una grande fede, dall’amore per la figlia, Dalila Lucia, del marito, Andrea, che in questi due anni si è dedicato completamente a lei, con la vicinanza dei genitori e della sorella Daniela, ha vissuto intensamente ogni giorno della sua vita, fino alla fine".

"Abbiamo ritenuto doveroso -conclude il consigliere- che la città di Bologna, nel consiglio comunale, che è il suo organismo più rappresentativo, dedicasse un momento di riflessione per ricordare e salutare Stefania, nostra concittadina e consigliera di quartiere. Ma anche molto, molto di più di questo, per chi ha avuto la fortuna di conoscerla davvero".