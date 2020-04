Morto Stefano Orlandi, ex vice sindaco di Casalecchio, aveva 66 anni

Casalecchio in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'ex vice sindaco Stefano Orlandi, morto ieri all'età di 66 anni. Ne dà notizia il primo cittadino, Massimo Bosso, ricordando il suo impegno nella comunità, come amministratore e come volontario. Consigliere comunale di Casalecchio dal 1985 al 1999, fu nominato nel novembre 2006 Vicesindaco con delega ai lavori pubblici e alla manutenzione del patrimonio dall'allora Sindaco Simone Gamberini.

"Ho avuto il piacere - racconta Bosso - di lavorare fianco a fianco con Stefano, in qualità di assessore alle politiche sociali e alla sanità, e di apprezzarne le grandi capacità di studio e approfondimento sui complessi temi della nostra città. La scomparsa di Stefano lascia in me e in tutta la comunità un grande vuoto, perché con lui se ne va un amico e un cittadino di grande valore, che contribuiva con i suoi suggerimenti a stimolare idee nuove per costruire un futuro migliore per il nostro territorio".

"A nome di tutta l'Amministrazione del Comune di Casalecchio di Reno - conclude il sindaco - voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Stefano, con la promessa che troveremo insieme il modo di ricordarlo, appena conclusa l’emergenza in corso, così come lui avrebbe meritato".

(In foto: Stefano Orlandi alla destra di Simone Gamberini durante una cerimonia pubblica)