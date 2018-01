La passione rossoblù approda a Castel Guelfo The style outlets!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Castel Guelfo, 12 gennaio 2018 – Viene inaugurato ufficialmente oggi alle ore 17:00 il nuovo Bologna FC 1909 Temporary Store presso Castel Guelfo The Style Outlets, uno spazio di ben 250 metri quadri interamente dedicati al merchandising ufficiale della squadra di serie A di calcio. C’è tempo fino all’11 febbraio 2018 per vivere la passione rossoblù da protagonista e accaparrarsi i migliori capi di abbigliamento e accessori firmati Bologna FC 1909. Solo al temporary store, inoltre, sarà possibile aggiudicarsi le maglie utilizzate dai giocatori in occasione delle amichevoli pre-campionato disputate a Castelrotto e Kitzbuhel. Lo spazio temporaneo osserverà gli stessi orari di apertura di Castel Guelfo The Style Outlets (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20:30) e sarà animato da Radio International, che trasmetterà dal centro le dirette radiofoniche con ospiti d’eccezione.