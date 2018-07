Strada Maggiore: ladri nella sede della casa editrice 'Il Mulino'

L'allarme è stato dato ieri sera alle 23, quando l'addetto alle pulizie è entrato come di consueto nella sede della casa editrice "Il Mulino", al 37 di Strada Maggiore, trovandola a soqquadro.

La responsabile ha sporto denuncia al commissariato riferendo che non sarebbero stati portati via oggetti di valore. I ladri sono entrati da una finestra laterale in Vicolo Posterla. Indaga la Polizia, sul posto anche la scientifica.

La Società editrice il Mulino è stata costituita nel giugno del 1954 per iniziativa del gruppo promotore della rivista "il Mulino", che aveva iniziato le pubblicazioni a Bologna nel 1951. Ha pubblicato anche l'ultimo libro di Romano Prodi "Il piano inclinato".