Rottura tubo in Strada Maggiore: via chiusa fino al 3 giugno, bus deviati

Ancora lavori Hera in Strada Maggiore, dopo la rottura di un allacciamento idrico. Entro domani sera, terminati i lavori, saranno ripristinati i basoli a copertura dello scavo. Dopo di che i materiali utilizzati dovranno evitare sollecitazioni per 48 ore per garantire l'efficacia dell'intervento, pertanto la strada, nel tratto tra via Broccaindosso e vicolo Borchetta, sarà riaperta domenica sera. Leggi l'ordinanza-chiusura-strada-maggiore

Residenti

Il tratto di Strada Maggiore da via Guerrazzi a via dei Bersaglieri sarà accessibile solo ai residenti. Coloro che abitano in Strada Maggiore dal civico 47 fino a Porta Maggiore, potranno raggiungere le loro abitazioni entrando da Porta Maggiore. Da via San Vitale sarà possibile raggiungere Strada Maggiore percorrendo via Broccaindosso e uscire da via Bersaglieri e via San Petronio Vecchio.

Deviazioni autobus

I bus Tper che provengono da via Rizzoli vengono deviati in via Castiglione-Farini-Santo Stefano. Tutti gli altri veicoli possono percorrere Strada Maggiore solo fino a via Guerrazzi.

