Cadono calcinacci dal palazzo: chiusa Strada Maggiore

Nella tarda mattinata è stata chiusa per circa mezz'ora strada Maggiore, tra piazza Aldrovandi e Piazza della Mercanzia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla facciata di un palazzo al civico 38 dopo che sono caduti dei calcinacci sulla sede stradale. Sono state rimosse anche quattro auto. Interdetto anche il passaggio pedonale sotto il portico.

Più tardi il traffico veicolare è stato riaperto, ma non per i filobus, poiché la corrente elettrica è stata temporaneamente staccata per permettere l'intervento con le scale.