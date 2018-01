Non sono ancora note le cause della fuga di monossido di carbonio all'interno di un palazzo al civico 7 di Strada Maggiore, all'incrocio con via Rizzoli.

Lo stabile è stato evacuato e al momento non risultano persone intossicate, anche se i Vigili del Fuoco sono ancora a lavoro.

La strada è stata chiusa al traffico e i bus sono stati deviati.