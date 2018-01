Rapina alla Coop: 'Ti spacco la faccia' e aggredisce il vigilante, due in manette

Sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso due uomini, un bolognese di 32 anni e un siciliano di 38, noti "taccheggiatori" nei supermercati.

Ieri sono stati sorpresi a rubare alla Coop di Strada Maggiore: avevano al seguito un cane di grossa taglia, così l'addetto alla vigilanza ha "agito con cautela" chiedendo di saldare quanto avevano preso dagli scaffali e mentre cercava di trattenerli, uno di loro ha dato in escandescenza, reagendo con violenza: "Ti spacco la faccia!". Il vigilante si è fatto scudo con un carrello della spesa e, mentre loro lo spintonavano e scappavano, un dipendente del supermercato ha chiamato il 113.

Gli agenti li hanno rintracciati in zona, mentre riponevano la refurtiva in un trolley. Entrambi con precedenti specifici e anche per rapina e minacce sono stati arrestati. Il cane è stato affidato a un canile.