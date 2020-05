Caduta calcinacci accanto alle Due Torri: la strada chiude

Calcinacci e mattoni pericolanti in Strada Maggiore, proprio accanto alle Due Torri. I Vigili del fuoco, dopo la chiamata alla centrale operativa del 115, alle 19 di ieri 5 maggio sono intervenuti sul posto con una squadra e due mezzi.

Con l'autoscala hanno lavorato in altezza per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le parti pericolanti. Durante l'intervento, la Polizia locale, ha chiuso il traffico in Strada Maggiore per motivi di sicurezza. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone.

Caso analogo la notte del 3 maggio scorso in via Broccaindosso: il cornicione di un edificio ha ceduto, così calcinacci e mattoni sono precipitati per circa 10 metri provocando un forte rumore. I residenti, svegliati dal tonfo, hanno subito allertato i soccorsi. Nessuno è rimasto ferito.

Sempre in Strada Maggiore, a novembre del 2019, i vigili del fuoco erano intervenuti per mettere in sicurezza la facciata di un palazzo al civico 38, dopo la caduta di calcinacci sulla sede stradale.