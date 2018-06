Rete stradale metropolitana, 3 milioni di euro per la manutenzione

Deliberata dal Consiglio, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, la ratifica alla variazione che inserisce oltre 3 milioni di euro per la manutenzione della rete stradale metropolitana.

Nell'Elenco Annuale dei Lavori 2018 e nel Programma Triennale 2018-2020 entrano così le risorse rese disponibili dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna, con previsioni di tempi di realizzazione degli interventi entro il 2018.

Ecco il dettaglio della destinazione di queste risorse:

- 2.172.434,77 euro di risorse statali, assegnati con Decreto MIT del 16 febbraio pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 maggio:

1.999.800 euro andranno alla pavimentazione stradale (in parte su strade di montagna e in parte su strade ad elevato volume di traffico in pianura)

172.634,77 euro per risolvere criticità specifiche dovute a caduta massi (120.200 euro sulla S.P. 25 Vergato-Zocca

52.434,77 sulla S.P. 33 Casolana)

- 416.000 euro assegnati dalla Protezione Civile, correlati al dissesto del marzo 2018, specificatamente destinati a 4 interventi in aree montane:

230.400 euro per interventi sulla S.P. 632 Traversa di Pracchia

93.600 euro per interventi sulla S.P. 72 Campolo-Serra dei Galli

46.000 euro per interventi sulla S.P. 7 Valle dell'Idice

46.000 euro per interventi sulla S.P. 38 Monzuno-Rioveggio

581.487,44 euro arrivato dalla Regione Emilia-Romagna e vanno ad integrare un precedente analogo finanziamento dedicato alla viabilità di interesse regionale già deliberato a inizio anno e già previsto a bilancio con le relative voci, destinati a 6 interventi in aree montane: