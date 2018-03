Maltempo, strade provinciali e statali: disagi diffusi, frana sulla Porrettana

Traffico congestionato a causa del ghiaccio e della neve anche sulle strade statali e provinciali. A Gaggio Montano, la Strada Statale Porretana non è transitabile a causa di una frana.

Nei tratti a gestione ANAS, si registra traffico intenso sulla SS 64 variante Sasso Marconi, dal km. 0 al km. 8782, in entrambe le direzioni.

Chiusa la SP 54 nel centro abitato di Mordano per il rischio caduta alberi. Alcune strade (SP 14 zona Borgo Tossignano, SP31 zona Castel San Pietro e SP 610 da Fontanelice al confine toscano) presentano molti tratti bianchi in corso di pulizia.

In montagna, strade bianche nelle zone più alte e pioggia che gela in varie tratte, da questa notte sono quindi operativi i mezzi per la salatura totale.

La chiusura dell'A14 ha causato fino alla tarda mattinata un notevole aumento del traffico veicolare sulle provinciali e sulle comunali con conseguenti problemi di congestione.

Riaperte le strade di d Alto Reno, la 632 e la 55, interrotte da ieri a seguito di slavine.

(in aggiornamento)