Strage di Bologna, celebrazioni XXXVIII anniversario: modifiche alla circolazione

Per dare corso alle celebrazioni per il XXXVIII anniversario della Strage del 2 agosto 1980 sono previsti provvedimenti al traffico.

Eccoli nel dettaglio.

- dalle ore 07,00 del 1 agosto 2018 alle ore 18.00 del 2 agosto 2018 sono autorizzati al transito e sosta in Piazzale Medaglie d'Oro dei veicoli delle ditte incaricate all'allestimento ed allo smontaggio del palco. Tutti i veicoli sopra indicati dovranno essere muniti di copia dell'ordinanza comunale, da esporre ben visibile sul cruscotto.

- nelle giornate del 1 e 2 agosto 2018 possono accedere e sostare nel Parco della Montagnola i veicoli dei partecipanti alla manifestazione podistica che espongono copia dell'ordinanza. L'accesso e l'uscita dei suddetti veicoli dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente la rampa di collegamento con l'autostazione posta nella zona nord del parco.

1) dalle ore 06,00 del 1 agosto 2018 alle ore 13,00 del 2 agosto 2018:

- PIAZZA MEDAGLIE D'ORO, DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA (compreso moto/ciclomotori e biciclette)

- PIAZZA XX SETTEMBRE, DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA, solo biciclette.

- Le biciclette, la cui rimozione potrà iniziare dalle ore 09,00 del 31 luglio 2018, saranno depositate e successivamente restituite presso la ditta "Centro dell'Auto di Sabino Grossi" con sede in via Jacopo di Paolo 40

- VIALE PIETRAMELLARA, DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA (da via Matteotti a via Amendola)

Nella sola giornata del 2 agosto i veicoli dei taxisti partecipanti alla manifestazione, sono AUTORIZZATI a stazionare in viale Pietramellara "lato Sud" da civ. 47 ( p.zza Medaglie d'Oro) a via Amendola;

- i veicoli delle autorità che partecipano alla manifestazione del 2 agosto 2018 sono AUTORIZZATI a sostare sul lato nord di viale Pietramellara da civ. 22 ( via Amendola) a passo carrabile n. 10292 (accesso Piazzale Ovest delle F.S.);

- PIAZZA MEDAGLIE D'ORO, CESSAZIONE TEMPORANEA DELL' USO DELLA PIAZZOLA TAXI POSTA SUL

LATO OVEST. Dalle ore 6,00 del 1 agosto 2018, la piazzola taxi è provvisoriamente istituita in viale Pietramellara lato nord da civ. 22 (piazza Medaglie d'Oro) a civ. 20 (via Amendola) e in via Pietramellara lato sud dal civ. 41 al civ. 45.

2) dalle ore 00,00 alle ore 13,00 del giorno 2 agosto 2018

DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA (compreso motocicli, ciclomotori, biciclette) nelle vie:

- VIA RIZZOLI (da piazza Re Enzo a via Indipendenza) su ambo i lati

- VIA UGO BASSI (da via Venezian a via Indipendenza) su ambo i lati

- VIA IRNERIO (dall'immissione in via Indipendenza fino alla rampa Ovest della Montagnola) su ambo i lati

- VIA DELL'INDIPENDENZA (e sulle vie in essa adducenti per un tratto di mt. 20) su ambo i lati PIAZZA XX SETTEMBRE

- VIALE MASINI (per cinquanta metri dall'incrocio con via Matteotti) su ambo i lati

- VIALE PIETRAMELLARA (da via Amendola all'incrocio con via Bovi Campeggi) su ambo i lati GALLERIA 2 AGOSTO

- PIAZZA ROOSEVELT (area parcheggio a pagamento) Eccetto i veicoli delle delegazioni, partecipanti alle manifestazioni

- PIAZZA RE ENZO

- PIAZZA MAGGIORE

- PIAZZA NETTUNO

- VIA MATTEOTTI (da Viale Pietramellara a Via Carracci)

3) dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 2 agosto 2018

- VIA DEL BORGO SAN PIETRO, OBBLIGO SVOLTA A DESTRA all'intersezione con viale Masini (eccetto Bus e Taxi)

- VIA ALESSANDRINI, OBBLIGO DIRITTO intersezione via A. Righi (direzione Oberdan - eccetto Bus e Taxi)

- VIA VENTURINI, OBBLIGO SVOLTA A SINISTRA (intersezione via A. Righi - eccetto Bus e Taxi)

- VIA PIELLA, OBBLIGO SVOLTA A DESTRA (intersezione via A. Righi - eccetto Bus e Taxi)

- VIALE MASINI, OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA (all'intersezione con p.zza XX Settembre), svolta consentita a sinistra a Bus e Taxi

- VIA RIGHI, REVOCA CORSIA PREFERENZIALE Bus e Taxi

- VIA RIGHI, OBBLIGO SVOLTA A SINISTRA (intersezione via Alessandrini - eccetto Bus e Taxi e autorizzati ad accedere in ZTL)

- VIA MALCONTENTI, OBBLIGO SVOLTA A DESTRA (intersezione via A. Righi - eccetto Bus e Taxi)

4) dalle ore 08,00 alle ore 13,00 del giorno 2 agosto 2018

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, eccetto i mezzi A.T.C., taxi, n.c.c. e mezzi operativi HERA che sono AUTORIZZATI a transitare fino al passaggio del corteo, nelle vie:

- VIA IRNERIO (da via di Borgo San Pietro a via dell'Indipendenza)

- VIALE MASINI (da p.zza Porta Mascarella a p.zza XX Settembre)

- VIA MATTEOTTI (da via Carracci a p.zza XX Settembre)

- PIAZZA XX SETTEMBRE

- VIALE PIETRAMELLARA (da via Matteotti a via Bovi Campeggi - eccetto linea BLQ)

- PIAZZA MEDAGLIE D'ORO

- VIA DELL'INDIPENDENZA

5) dalle ore 07,00 alle ore 13,00 del giorno 2 agosto 2018

- Spegnimento del varco di telecontrollo della corsia preferenziale di via Amendola dalle ore 00,00 del 1 agosto alle ore 24,00 del giorno 2 agosto 2018

- Spegnimento del varco di telecontrollo della corsia preferenziale di Piazza Medaglie D'Oro