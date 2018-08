Strage 2 agosto, concerto in una piazza Maggiore gremita e commossa

Piazza Maggiore gremita e commossa ieri sera per il concerto per la 24/a edizione del Concorso internazionale di composizione 2 agosto. L'evento - trasmesso in diretta da Rai Radio3 - ha concluso il fitto calendario di iniziative per il 38/o anniversario della strage alla stazione di Bologna.

Il concorso era dedicato a partiture per voce jazz, rock, pop o etnica eseguite dall'Orchestra della Fondazione Arturo Toscanini, diretta dal maestro Alessandro Cadario.

Sono state eseguite le composizioni vincitrici: prima classificata, 'Elegy for the Peace' di Mozhgan Chahian (Iran); la seconda, 'The road' di Ilia Skibinsky (Israele), e la terza, 'Fantasia sinfonica' di Alessandro Papaianni (Italia). Sono stati eseguiti anche brani in collaborazione con il Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano.