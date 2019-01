2 agosto, presidio in Tribunale a sostegno dei familiari delle vittime

"È opportuno invitare la cittadinanza a radunarsi pacificamente mercoledì alle 12.00 in via Farini, in concomitanza con l'interrogatorio a Gilberto Cavallini, per manifestare solidarietà ai familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980.

Senza raccogliere le provocazioni di Roberto Fiore, Gabriele Adinolfi e chi per loro - questo l'invito dell'associazione - e per mostrare che Bologna è consapevole che i veri depistaggi sono quelli operati negli anni (prima e dopo la strage) dai vertici dei servizi segreti italiani, dalla P2 e dai loro "collaboratori" di Ordine Nuovo, di Avanguardia Nazionale e di Gladio".