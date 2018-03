Strage di Bologna, Cavallini a processo: convocati ex Nar e fiancheggiatori

Un altro imputato per concorso nell'attentato alla stazione del 2 agosto 1980: è Gilberto Cavallini, milanese, oggi 66enne, all'epoca militante della formazione d'ispirazione neofascista, imputato per aver ospitato i terroristi pochi giorni prima a Villorba (TV), fornendo loro anche l'auto per arrivare a Bologna.

La Procura ha chiesto però al Presidente della Corte d'Assise di Bologna, oltre ai periti e ai consulenti tecnici, di sentire il 21 marzo, giorno dell'udienza di Cavallini, Valerio Fioravanti, Francesca Marmbro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva per l'attentato, e poi Flavia Sbrojavacca, compagna di Cavallini, Cecilia Loreti, amica del gruppo, Elena Venditti, ex fidanzata di Ciavardini, Walter Sordi, ex Nar e collaboratore di giustizia, un dirigente Digos di Bologna e un maggiore dei Ros dei Carabinieri.

"Bisogna vedere se verranno - ha detto il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime Paolo Bolognesi - è difficile, oppure se verranno si avvarranno della facoltà di non rispondere. Mambro e Fioravanti sono liberi: lo Stato italiano è indulgente con gli stragisti".

I Pm Antonello Gustapane, Antonella Scandellari, Enrico Cieri e il procuratore Giuseppe Amato chiedono inoltre di acquisire le dichiarazioni di persone nel frattempo decedute: Maria Teresa Brunelli, madre di Flavia Sbrojavacca, Sergio Calore e Luigi Vettore Presilio, esponenti dell'eversione fascista, Franco Tosello, avvocato di quest'ultimo, Carlio Digilio, soprannominato 'Zio Otto', ex ordine Nuovo, poi collaboratore di giustizia, e degli altri ex Nar Marco Pizzarri e Massimo Sparti.

La difesa potrebbe chiamare a deporre qualche esponente di una delle piste 'alternative' a quella neofascista, come quella palestinese, archiviata nel 2015.