Strage di Bologna, riesumati i resti di Maria Fresu

Il 2 agosto 1980 aveva 24 anni Maria Fresu, quando morì insieme alla figlia di 3. I suoi resti sono stati riesumati nel cimitero di Montespertoli, in provincia di Firenze, dopo le disposizioni della Corte di assise di appello di Bologna nell'ambito dell'ennesimo processo che vede imputato Gilberto Cavallini, ex Nar accusato di concorso nell'attentato. I resti però non sarebbero in buone condizioni.

In questi giorni è venuto alla luce un altro documento, conservato nell'Archivio di Stato: un filmato girato da un turista tedesco la mattina della strage che mostrerebbe una persona molto somigliante a Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, prosciolto nel 1992.

Ora si potrebbe procedere con l'indagine antropometrica per il riconoscimento dei volti.