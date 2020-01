Processo bis alla strage di Bologna: Cavallini condannato all'ergastolo

La Corte d'Assise di Bologna ha condannato all'ergastolo Gilberto Cavallini, imputato di concorso nell'esecuzione materiale della strage alla stazione del 2 agosto 1980 per la quale sono già stati condannati in via definitiva gli altri ex sodali dei Nar, il gruppo neofascista di cui facevano parte Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini.

Quindi, Cavallini è colpevole: è stata accolta la richiesta della Procura avanzata nel corso della requisitoria del 27 novembre. Ha letto il dispositivo in aula il presidente della Corte, Michele Leoni, al termine di una camera di consiglio cominciata questa mattina alle 10.

A inizio seduta, Cavallini in aula ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. Partito nel marzo di due anni fa, il 'processo Cavallini' ha registrato fin qui 45 udienze e quasi 50 testimoni. Cavallini non ha assistito alla lettura della sentenza, lasciando l'aula poco dopo le 15 per poi tornare a Terni, dove è detenuto in regime di semilibertà provvisoria. (Lud/ Dire)