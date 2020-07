Vittime delle stragi di Bologna e Ustica, visita del Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Bologna giovedì 30 luglio per incontrare le associazioni dei parenti e dei familiari delle vittime delle stragi di Ustica e del 2 agosto 1980.

Il Presidente parteciperà a una Messa in suffragio delle vittime, officiata dall’Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi, e si recherà al Museo per la Memoria di Ustica e alla lapide che, nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria, ricorda le vittime della strage del 2 agosto 1980.

“Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a nome di tutta la città: la sua presenza a Bologna, nel quarantesimo anniversario di due delle stragi più terribili che hanno segnato il Paese, è significativa e importante per la comunità che ho il privilegio di rappresentare – afferma il Sindaco di Bologna, Virginio Merola –. Il 27 giugno e il 2 agosto del 1980 sono due momenti che la nostra comunità non dimentica: l’incontro con il Presidente della Repubblica sarà un abbraccio forte che lenisce queste profonde ferite, prima di tutto nei confronti dei familiari e dei parenti delle vittime e in generale di tutta la nostra comunità che sente ancora vivo quel dolore e continua con impegno incessante a mantenere alto il valore della memoria”.