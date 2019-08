Note 'pista' palestinese su strage Bologna: 'Guarda caso, proprio ora che si indaga su mandanti'

"Il problema per chi sta tirando fuori 'ste menate è uno solo: che adesso si sta facendo un'indagine seria sui mandanti che sta portando risultati di un certo tipo, di conseguenza saltano fuori queste storielle. Tutta questa roba è di nessun valore e viene fuori al momento opportuno". Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione familiari delle vittime della strage del 2 agosto, commenta così all'Adnkronos i due documenti del Sismi che riaprono la 'pista palestinese' e che farebbero riferimento a minacce di attentati all'Italia da parte del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) a ridosso delle stragi di Bologna e Ustica. La polemica si riaccende così, proprio all'indomani del 39esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, dove morirono 85 persone e 20 rimasero ferite.

I documenti sono stati scoperti per caso dal ricercatore Giacomo Pacini fra le carte del processo per la bomba in piazza della Loggia a Brescia. "Sono cose trite e ritrite, e Pacini dovrebbe fare lo storico non il mestatore, sarebbe ora che andasse a studiare, gli farebbe bene alla salute", sottolinea Bolognese. "La cosiddetta pista palestinese - conclude - è un insieme di carte e di ipotesi che non hanno neanche la dignità della pista".

Nelle due note, informative ritenute provenienti da una centrale Sismi a Beirut, si fa riferimento a minacce di attentati all'Italia da parte del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) a partire dal 15 maggio 1980. I documenti, ancora coperti dal segreto di stato ma comparsi in circostanze ancora tutte da chiarire in una versione digitale di un fascicolo processuale legato a un'altra strage, quella di piazza della Loggia, sono stati rinvenuti da Pacini e citate in un libro sul Lodo Moro, edito nel 2018.