Strage di Bologna: la corte ordina la riesumazione dei resti di una vittima

Ultima proroga di 60 giorni per la perizia chimico-esplosivistica nell'ambito del processo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna a carico dell'ex Nar Gilberto Cavallini. L'ha disposta il presidente della Corte d'Assise del capoluogo emiliano Michele Leoni.

Il prolungamento dell'esame è stato deciso, spiega Leoni in aula, in primis per riesumare i resti di Maria Fresu, che morì nella strage assieme alla figlia Angela e di cui fu ritrovato solo un brandello. Inoltre, aggiunge il presidente della Corte, dovranno essere effettuati ulteriori carotaggi in stazione.

La decisione di riesumare i resti di Fresu non convince Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione vittime. "Mi sembra un fatto macabro, e non so che utilità potrà avere" commenta Bolognesi senza contare che, siccome "su quella salma c'è l'ipotesi, ispirata dal libro di Rosario Priore, che quei resti non siano di Maria Fresu, non vorrei che venissero fuori delle congetture che possano inquinare l'acqua del processo".

In ogni caso, chiosa Bolognesi, "spero comunque che questa operazione serva per quello che riguarda le analisi esplosivistiche o altre analisi che si vorranno fare". Sulle finalità della riesumazione non sono, per ora, stati forniti dettagli, dato che nel documento consegnato da Coppe alla Corte si chiede, semplicemente, di autorizzare l'operazione "visto che pare che i suoi resti siano nello stato in cui vennero analizzati" all'epoca.

Da parte sua Gabriele Bordoni, uno dei legali di Cavallini, chiede che alle operazioni "partecipino anche i consulenti di parte, tra cui i nostri consulenti medico legale e genetista", ricevendo sul punto rassicurazioni da Leoni, che fa sapere che "la Corte prescriverà a Coppe di informare per tempo della riesumazione e dei nuovi carotaggi in stazione tutti i consulenti indicati dalle parti". (Ama/ Dire)