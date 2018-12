Strage di Bologna, nuove firme all'emendamento: "Unanimità, ma potrebbe diventare carta straccia"

Da anni i parenti delle vittime di stragi e attentati terroristici aspettano indennizzi e contributi previdenziali e oggi sembra saldarsi al Senato un fronte bipartisan. Annuncia infatti Paolo Bolognesi, presidente dei parenti delle vittime della strage del 2 agosto 1980 che si sono aggiunte nuove firme all'emendamento del PD alla manovra finanziaria che prova a sbloccare l'annoso nodo delle pensioni: "Hanno aderito tutti i partiti, c'e' dunque una unanimità, ma se questa proposta non entra nel maxiemendamento alla manovra e' carta straccia", avverte Bolognesi parlando alla 'Dire'.

Insomma, dalla iniziale bocciatura del testo Pd, poi riformulato, c'e' un passo avanti, ma il traguardo e' lontano. E Bolognesi allora chiede che "Se Lega e Movimento 5 stelle hanno firmato devono essere conseguenti e andare fino in fondo". Cioèottenere l'ok del Governo e l'inserimento nel maximendamento. Senno' quelle firme restano solo un "bel gesto" e niente piu', avvisa il presidente dei parenti delle vittime.

"Posso capire - continua - il tentativo" di chi oggi e' all'opposizione (e al Governo non e' riuscito a sbloccare il problema nonostante ripetute promesse), ma "e' il Governo che ora deve essere conseguente" e trovare le coperture economiche fin qui mancanti, "senno' resta tutto come prima". Cioe' c'e' una legge che si scontra con la burocrazia Inps, come ha denunciato tante volte l'associazione dei parenti delle vittime del 2 agosto, e i contributi restano sulla carta. Bolognesi nel dirlo ringrazia anche i 5 stelle per l'altro emendamento alla manovra che mette i parenti delle vittime al riparo dai tagli previsti per le pensioni d'oro, ma anche qui ripete: "Spero non resti uno spot, ma sia approvato". (Dire)