Strage di Bologna, le immagini dopo l'esplosione proiettate in aula

Un girato di 38 minuti, che riprende i primi drammatici momenti dopo l'esplosione della bomba alla stazione. E' il contenuto del video Vhs che verrà proiettato in aula al processo bis sulla strage di Bologna, dove è imputato l'ex Nar Gilberto Cavallini.

La corte assieme alle parti visionerà il filmato in aula, e poi i giudici decideranno se affidare una perizia di riconoscimento facciale per le persone riprese nelle immagini. La proiezione è prevista per l'udienza del 22 maggio. Intanto, la corte presieduta dal giudice Michele Leoni ha concesso una proroga di 60 giorni ai periti esplosivisti incaricati di trovare tracce e tipo di esplosivo usato nella strage.