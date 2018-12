Stragi, attentato sul treno Rapido 904: oggi 34 anni fa, 16 morti e di 266 feriti

34 anni dalla Strage di Natale. Il 23 dicembre del 1984 alle 19.08 a San Benedetto Val di Sambro esplode una bomba sul treno Rapido 904.

Presso la Grande galleria dell'Appennino subito dopo la stazione di Vernio, sul rapido partito da Napoli e diretto a Milano, affollato di italiani in viaggio per le feste, l'ordigno fece 16 morti e di 266 feriti.

Un tragico bis per San Benedetto Val di Sambro, dove nell’estate del 1974 una cellula neofascista aveva organizzato un attentato contro il treno Italicus.

Poco dopo le 19 del 23 dicembre 1984, il rapido 904 Roma-Milano, pieno di viaggiatori, fu colpito da una violenta esplosione all'interno della Grande Galleria dell'Appennino.

Connessioni tra Cosa Nostra e camorra per costringere lo Stato ad allentare la repressione in Sicilia. A questo portarono le indagini che identificarono nel mafioso Pippo Calò la mente di quella che fu chiamata "Strage di Natale".