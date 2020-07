FOTONOTIZIA | Strage di Ustica, bus con livrea resti del Dc9 per il 40esimo

Circolerà per circa un mese il bus Tper dalla livrea modificata con la rappresentazione dei resti del Dc9 abbattuto nella strage di Ustica. E' il frutto di una collaborazione tra l'associazione dei parenti delle vittime e la municipalizzata dei trasporti bolognesi. Il mezzo è stato esposto sabato scorso, nella giornata commemorativa della strage, davanti alla sede di Tper a poche decine di metri dal Museo per la Memoria di Ustica – che ha sede in via di Saliceto, nei locali storici delle prime tramvie di Bologna - ed in questi giorni ha iniziato a circolare per le strade cittadine svolgendo servizio sulle linee urbane.

