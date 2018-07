Stranieri a Bologna, Merola: "I dati sfatano molti luoghi comuni"

La statistica "sfata molti luoghi comuni, come quello della massiccia presenza di cittadini stranieri" in una città come Bologna. A sottolinearlo è il sindaco, Virginio Merola, in un passaggio della sua newsletter settimanale. Il riferimento del primo cittadino è allo studio sulle tendenze demografiche nel primo semestre del 2018 pubblicato alcuni giorni fa dall'ufficio Statistica di Palazzo D'Accursio.

Tra i vari dati, nel dossier viene spiegato che gli stranieri residenti in città rappresentano il 15,4% della popolazione. "Bologna continua a crescere: aumentano le nascite e anche la capacità di attrarre nuovi residenti - riepiloga Merola- che arrivano soprattutto da altri Comuni italiani, in particolare dal sud Italia e dalle isole.

Siamo in 390.198, 1.500 in piu' dell'anno scorso". Sono alcuni dei numeri del nuovo studio dell'ufficio Statistica, "che invito tutti a leggere e che sfata molti luoghi comuni - segnala il primo cittadino - come quello della massiccia presenza di cittadini stranieri. I residenti rappresentano il 15,4% del totale", con 148 nazionalita' presenti.

(Dire)