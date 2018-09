Nuove strisce pedonali: ok a quelle al led, ma per il 3D bisogna attendere

Sulle strade di Bologna saranno sperimentati gli attraversamenti pedonali luminosi. Per le strisce con effetto ottico tridimensionale, invece, bisognerà prima verificare la conformità di questa soluzione al Codice della strada. Lo spiega l'assessore alla Mobilità, Irene Priolo, dopo che luneì il Consiglio comunale all'unanimità ha approvato un ordine del giorno che chiede di testare le due tipologie di strisce pedonali.

Ok ai led

"Per quanto riguarda la sperimentazione innovativa dell'illuminazione a led- afferma Priolo, parlando con la 'Dire'- io già da maggio ho dato indicazione agli uffici e ci stanno lavorando". I tecnici di Palazzo D'Accursio "stanno facendo un accordo con un operatore privato- aggiunge l'assessore- per vedere dove possiamo attuare questa sperimentazione". Sulla possibile collocazione, Priolo di più non dice: "Ci stiamo lavorando".

3d, bisogna attendere...

Diverso il discorso sulle strisce tridimensionali: il Comune sta effettuando degli approfondimenti "per vedere la conformità con il Codice della strada", riferisce Priolo. In provincia sono state fatte delle "sperimentazioni" del genere, come a Molinella, dove le strisce, solo temporanee, rientravano però in un progetto di streer art temporanee.