Studente arrestato in Egitto: fuori dal Comune uno striscione per 'Patrick Libero'

"Purtroppo la detenzione a Patrick Zaky è stata rinnovata per altri quindici giorni", ma nonostante questo, "come abbiamo detto al termine del corteo di lunedì scorso, non smetteremo di chiedere che venga rimesso in libertà'". Lo scrive il primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, annunciando su Facebook che "per questo esporremo al più presto uno striscione sulla facciata di Palazzo d'Accursio con scritto 'Patrick libero'".

Nell'ambito della prima udienza del processo a carico del ricercatore e attivista egiziano che si è svolta ieri mattina - come riferiscono fonti alla Dire - la corte ha stabilito il prolungamento della detenzione cautelare di altri 15 giorni per "supplemento di indagini".

La legge egiziana prevede il rinvio del carcere fino a un massimo di 200 giorni, per favorire il corretto svolgimento delle indagini.“