Affitti Bologna, sudenti contro Airbnb. Lettera al Rettore

"Oggi abbiamo montato le nostre tende sotto il Rettorato - scrivono - il nostro airbnb per studenti, perché questa settimana le lezioni sono iniziate e moltissim* student* sono ancora senza una casa, costretti e costrette a dormire su divani d’emergenza gentilmente offerti da amici e amiche. Una situazione insostenibile.

Oggi abbiamo anche consegnato la nostra lettera in cui chiediamo all’università di prendere una posizione più incisiva sullo spopolamento del centro e di attuare soluzioni concrete ed immediate per chi si trova senza casa".

Il prorettore vicario Mirko Degli Esposti ha comuniato ramite la segretaria che è disponibile per un incontro con gli studenti, che saranno contattati prossimamente.