Università, studenti cittadini attivi per innovare biblioteche

Il Comune di Bologna arruola gli studenti universitari per riorganizzare le biblioteche di quartiere. Per questo il sindaco Virginio Merola ("l'idea mi e' venuta parlando con Stefano Bonaga") ha deciso di lanciare per l'autunno un bando utilizzando i 70.000 dollari ottenuti dalla fondazione Bloomberg per l'impegno sulla cittadinanza attiva.

L'idea e' stata presentata oggi dallo stesso Merola insieme al rettore dell'Alma mater Francesco Ubertini e a Raffaele Laudani, presidente della Fondazione per l'innovazione urbana che curera' il progetto. "E' ora di arruolare i giovani, a partire dai nostri studenti universitari. Non possono continuare ad apparire solo come ospiti, ma devono essere considerati cittadini a pieno titolo.

Stiamo scommettendo su una idea molto forte di cittadinanza".

I dettagli dell'operazione saranno presentati a settembre, ma l'idea e' quella di non limitarsi ad un concorso di idee tra gli universitari. I gruppi di studenti saranno chiamati a fare le loro proposte per innovare i servizi delle biblioteche, ma anche a realizzare concretamente i progetti che risulteranno vincitori. Tenendo conto che quegli spazi, soprattutto nei quartieri, non si limitano piu' alla consultazione e al prestito di libri, ma sono diventati "hot spot del welfare territoriale", secondo l'espressione di Laudani.

Ubertini parla di una "splendida idea" e commenta anche l'intenzione di Palazzo D'Accursio di coinvogere gli studenti nella battaglia per la pulizia e il decoro della citta', in particolare per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti.

Su questo l'Ateneo sta lavorando in particolare con l'assessore Alberto Aitini, che vuole studenti piu' informati e consapevoli sul 'rusco' (il pattume, cosi' come lo chiamano a Bologna e dintorni). "Gli studenti sono a tutti gli effetti cittadini di Bologna. Danno un valore aggiunto a questa citta', ma devono anche prendersene cura", sottolinea a questo proposito Aitini. Il progetto sulle biblioteche sara' di durata biennale, in maniera di consentire una sperimentazione sul campo dei progetti proposti dagli universitari. (Dire)