Studenti, blitz alla sede Er.Go: "Giù le tasse e no tax area a 30 mila euro”

Con lo slogan #IoVoglioStudiare, studenti e studentesse del collettivo universitaro Link hanno manifestato davanti alla sede di Er.Go, l'azienda regionale per il diritto allo studio, in via Schiavonia.

"A più di una settimana dall’emanazione del Decreto Rilancio studenti e studentesse di tutta l’Emilia Romagna stentano a vedere misure concrete e immediate in sostegno della comunità studentesca".

“Oggi come studenti e studentesse di Link abbiamo realizzato un blitz davanti la sede bolognese di ER.GO” - dichiara Roberta Santoriello, Coordinatrice di Link Bologna - Studenti Indipendenti - “Le difficoltà della comunità studentesca e dell’università, nonostante una narrazione diffusa del ‘va tutto bene’, devono ancora avere risposte”.

“Il Decreto Rilancio ha stanziato importanti fondi per l’università” - continua la Coordinatrice - “da cui Regione, ER.GO ed atenei possono attingere per ridurre i criteri di merito per l’accesso alle borse di studio, diminuire le tasse universitarie ed innalzare la No Tax Area a 30 mila euro”.

“Ma nonostante i soldi ci siano, ER.GO, atenei e la Regione continuano a tacere su temi come università e condizione studentesca, mostrando indifferenza verso una componente importante di questo territorio che contribuisce sia allo sviluppo economico sia alla crescita culturale delle nostre città” - conclude Roberta - “servono risposte e servono ora, ne va del nostro futuro!”

Leggi anche:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery