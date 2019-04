Esercizio abusivo della professione in studio dentistico: scattano denunce

Nas in uno studio dentistico di Castelfranco Emilia (Mo). I controlli hanno portato a 3 denunce e nei guai è finito anche un dentista bolognese.

I militari - riferisce ModenaToday - hanno eseguito rilievi circa le attività di dentista che svolgeva interventi presso lo studio, il quale si sarebbe fregiato della qualifica di "dottore ortodontista" senza averne titolo. L'uomo, un ultrasettantenne residente nel bolognese, è stato denunciato a piede libero per i reati di esercizio abusivo della professione medica e sostituzione di persona.

Sono stati denunciati con lui anche il legale rappresentante dell'azienda, nonchè un medico, ex direttore sanitario della struttura. L'attività della clinica non ha subito battute d'arresto, la vicenda si è dunque conclusa senza conseguenze per i pazienti.