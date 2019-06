Tragedia in mare, muore sub bololognese

Era a bordo di un'imbarcazione di un diving elbano a Marina di Campo per fare delle immersioni a largo della spiaggia di Fonza quando si sarebbe sentito male, e nonostante gli immediati soccorsi non c'è stato nulla da fare: la tragedia è avvenuta oggi pomeriggio all'Isola d'Elba, e a perdere la vita è stato un uomo di 56 anni, originario di Roma ma residente a Bologna.

Da quanto si apprende l'uomo ha accusato un malore ed è stato subito soccorso da alcuni presenti, che hanno immediatamente lanciato l'allarme alla Capitaneria di Porto e al 118: trasportato d'urgenza a riva, il 56 è stato poi trasferito all'ospedale di Cisanello di Pisa con il Pegaso, ma nonostante tutti i tentativi per salvarlo l'uomo è deceduto intorno le 17 nel nosocomio toscano.