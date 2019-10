Minaccia il suicidio, scivola e cade da 15 metri sull'ambulanza

E' salito sul tetto di una palazzina di cinque piani minacciando di buttarsi di sotto, ma mentre camminava sul tetto è scivolato, precipitando su un’ambulanza.

E’ successo nel pomeriggio di ieri in via Ferrarese, dove un uomo di 35 anni, in seguito alla caduta di 15 metri, è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso del Maggiore.

L’allarme era stato lanciato intorno le 15,30, e dopo due ore l’incidente, ma sembra che nonostante le ferite riportate l’uomo non sia in pericolo di vita. Sul posto le volanti della Polizia e gli operatori del 118, con due ambulanze: una delle quali ha attutito la caduta dell'uomo.