Tragedia a Castiglione Pepoli: si dà fuoco nel piazzale dell'azienda, muore a 40 anni

Un uomo di circa 40 anni è stato ritrovato morto ustionato nel primo pomeriggio, a Castiglione de' Pepoli. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri di Vergato e Castiglione, sembra che il soggetto, impiegato in una azienda, si sia tolto la vita buttandosi del liquido infiammabile addosso e dandosi fuoco.

Sul posto, in via Bolognese, sono arrivati oltre ai militari anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il 40enne, con pesanti ustioni su gran parte del corpo, non c'era più nulla da fare. Ancora non conosciuti i motivi del gesto, ma sembra che tutto sia da collocare nell'ambito personale. A trovare il cadavere per primo è stato un collega della vittima, nel piazzale retrostante l'attività.